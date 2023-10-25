Арабские страны призовут Израиль и ХАМАС прекратить огонь в проекте резолюции ГА ООН
СМИ: Арабские страны составили проект резолюции ГА ООН по Газе
Арабские страны составили проект резолюции ГА ООН по израильско-палестинскому конфликту. Вероятно, проект будет рассмотрен на десятой чрезвычайной спецсессии ГА, которая запланирована на 26 октября. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник во всемирной организации.
Проект резолюции, с текстом которого удалось ознакомиться агентству, подразумевает призыв ГА ООН к немедленному прекращению огня, а также требует от всех участников конфликта соблюдать обязательства по обеспечению гуманитарного права, особенно в части защиты мирного населения и гражданских объектов. Документ требует немедленной, продолжительной и беспрепятственной доставки необходимых для сектора Газа товаров и услуг. Также в тексте проекта указана необходимость предоставить сотрудникам БАПОР и других гуманитарных организаций беспрепятственный доступ в Газу. Кроме того, в проект включён призыв отменить предписание Израиля для жителей анклава перемещаться на юг сектора.
Проект призывает "немедленно освободить гражданских лиц". Кроме того, в нём отмечена необходимость в срочном порядке разработать механизм для обеспечения защиты мирного населения Палестины в рамках международного права и соответствующих резолюций ООН.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что Россия разработала альтернативу проекту американской резолюции по конфликту Израиля и Палестины. Он отметил, что у членов СБ нет причин отклонять проект.