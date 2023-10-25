Регион

Уведомления отключены

25 октября, 18:13

Арабские страны призовут Израиль и ХАМАС прекратить огонь в проекте резолюции ГА ООН

СМИ: Арабские страны составили проект резолюции ГА ООН по Газе

Арабские страны составили проект резолюции ГА ООН по израильско-палестинскому конфликту. Вероятно, проект будет рассмотрен на десятой чрезвычайной спецсессии ГА, которая запланирована на 26 октября. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник во всемирной организации.

Проект резолюции, с текстом которого удалось ознакомиться агентству, подразумевает призыв ГА ООН к немедленному прекращению огня, а также требует от всех участников конфликта соблюдать обязательства по обеспечению гуманитарного права, особенно в части защиты мирного населения и гражданских объектов. Документ требует немедленной, продолжительной и беспрепятственной доставки необходимых для сектора Газа товаров и услуг. Также в тексте проекта указана необходимость предоставить сотрудникам БАПОР и других гуманитарных организаций беспрепятственный доступ в Газу. Кроме того, в проект включён призыв отменить предписание Израиля для жителей анклава перемещаться на юг сектора.

Проект призывает "немедленно освободить гражданских лиц". Кроме того, в нём отмечена необходимость в срочном порядке разработать механизм для обеспечения защиты мирного населения Палестины в рамках международного права и соответствующих резолюций ООН.

Генсек ООН шокирован толкованием Израиля его слов об оккупации Палестины

Генсек ООН шокирован толкованием Израиля его слов об оккупации Палестины

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что Россия разработала альтернативу проекту американской резолюции по конфликту Израиля и Палестины. Он отметил, что у членов СБ нет причин отклонять проект.

Обложка ©

UN Photo / Manuel Elias

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Израиль
  • Палестина
  • ООН
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров