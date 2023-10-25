Генсек ООН шокирован толкованием Израиля его слов об оккупации Палестины
Генсек ООН Гутерриш заявил, что шокирован толкованием Израиля его слов о ХАМАС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно отверг обвинения в оправдании атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября и заявил о шоке из-за интерпретации его слов израильской стороной.
"Я шокирован неправильным толкованием некоторых моих вчерашних заявлений в Совете Безопасности — как будто они оправдывали террористические акты ХАМАС. Это неверно. Это противоположно [моей позиции]", — возмутился генсек всемирной организации.
Напомним, ранее Гутерриш заявил, что осуждает атаку боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль, которая произошла 7 октября, однако призвал не забывать, что она произошла не на пустом месте. Он напомнил, что народ Палестины на протяжении 56 лет жил в удушающей оккупации. Постпреда Израиля при ООН Эрдана Гилана до глубины души задели слова генсека ООН. Он пригрозил, что Тель-Авив откажет представителям организации в визах. А в израильском МИД и вовсе потребовали от Гутерриша уйти в отставку.
ТАСС / EPA / SARAH YENESEL