Генсек ООН шокирован толкованием Израиля его слов об оккупации Палестины

Напомним, ранее Гутерриш заявил, что осуждает атаку боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль, которая произошла 7 октября, однако призвал не забывать, что она произошла не на пустом месте. Он напомнил, что народ Палестины на протяжении 56 лет жил в удушающей оккупации. Постпреда Израиля при ООН Эрдана Гилана до глубины души задели слова генсека ООН. Он пригрозил, что Тель-Авив откажет представителям организации в визах. А в израильском МИД и вовсе потребовали от Гутерриша уйти в отставку.