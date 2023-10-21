Гутерриш потребовал прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш потребовал немедленно прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников. Соответствующее заявление прозвучало в ходе Каирского саммита мира по Палестине.

"Призываю к прекращению огня и освобождению заложников. Нужно приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и достичь решения о создании двух государств", — отметил он.