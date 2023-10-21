Гутерриш потребовал прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш потребовал немедленно прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников. Соответствующее заявление прозвучало в ходе Каирского саммита мира по Палестине.
"Призываю к прекращению огня и освобождению заложников. Нужно приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и достичь решения о создании двух государств", — отметил он.
Гутерриш подчеркнул, что важно применить международное гуманитарное право и защитить людей в Газе. Кроме того, генсек ООН потребовал прекратить нападения на жителей, дома и больницы. По его словам, гумпомощь сектору Газа должна поступать регулярно.
Как сообщал Лайф, Каирский саммит мира (Cairo Peace Summit) проходит 21 октября, инициатором мероприятия выступил Египет. Участие в нём подтвердили более 30 стран и три международные организации. На саммите планируют выработать решение по Газе после того, как ООН в этом не преуспела. 17 октября Совет Безопасности организации не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Бразильский проект постигла та же участь. Он отличался от российского тем, что бразильцы призывали осудить "террористическую атаку ХАМАС".
ТАСС / ЕРА / SARAH YENESEL