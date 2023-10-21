Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля призвал граждан покинуть Иорданию и Египет из-за угрозы безопасности. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства.

"Совет национальной безопасности поднимает предупреждение о поездках в Египет (в том числе Синай) и Иорданию до четвёртого уровня (высокая угроза) и советует не посещать данные государства. Тем, кто находится в них, стоит как можно быстрее покинуть эту территорию", — сказано в сообщении.

В то же время до третьего уровня повысили предупреждение о посещении Марокко. Израильтян призвали отказаться от необязательных поездок в это государство. В заявлении также говорится, что на Ближнем Востоке обостряются антиизраильские протесты, где показывается враждебность и насилие к еврейской символике.