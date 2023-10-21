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Опубликовано 21 октября 2023, 12:55

СНБ Израиля призвал граждан покинуть Иорданию и Египет из-за угрозы безопасности

Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля призвал граждан покинуть Иорданию и Египет из-за угрозы безопасности. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства.

"Совет национальной безопасности поднимает предупреждение о поездках в Египет (в том числе Синай) и Иорданию до четвёртого уровня (высокая угроза) и советует не посещать данные государства. Тем, кто находится в них, стоит как можно быстрее покинуть эту территорию", — сказано в сообщении.

В то же время до третьего уровня повысили предупреждение о посещении Марокко. Израильтян призвали отказаться от необязательных поездок в это государство. В заявлении также говорится, что на Ближнем Востоке обостряются антиизраильские протесты, где показывается враждебность и насилие к еврейской символике.

Израиль не будет менять планы по наземной операции в Газе после освобождения двух заложниц
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Как сообщал Лайф, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Палестинская сторона заявила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь.

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ТАСС / ЕРА / KHALED ELFIQI

Никита Осипов
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