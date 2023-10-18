Совбез ООН не принял резолюцию по Ближнему Востоку из-за вето США

Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, так как США применили право вето. Кроме того, СБ не принял ни одну из поправок РФ к этому документу.

Как пишет ТАСС, за проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, Великобритания и РФ воздержались от голосования, а против выступили только США. Также были отклонены российские поправки: одна из них вносила в текст документа призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а другие — осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа, в частности атаку на больницу "Аль-Ахли".