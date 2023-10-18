Совбез ООН не принял резолюцию по Ближнему Востоку из-за вето США
Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, так как США применили право вето. Кроме того, СБ не принял ни одну из поправок РФ к этому документу.
Как пишет ТАСС, за проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, Великобритания и РФ воздержались от голосования, а против выступили только США. Также были отклонены российские поправки: одна из них вносила в текст документа призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а другие — осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа, в частности атаку на больницу "Аль-Ахли".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уже назвал лицемерием вето США на бразильский проект ближневосточной резолюции и подчеркнул, что страны, которые не поддержали российские поправки, по сути, выступили за продолжение кровопролития в регионе.
А 17 октября Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Российский проект предлагал Совбезу ООН решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, все акты терроризма и немедленно освободить всех заложников. Бразильский проект, в свою очередь, отличается от российского тем, что бразильцы призывают осудить только "террористическую атаку ХАМАС".
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