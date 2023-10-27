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27 октября, 20:31
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по сектору Газа и Израилю

ГА ООН приняла арабскую резолюцию по Газе и Израилю с призывом к перемирию

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к немедленному перемирию. Она была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию.

За документ проголосовали 120 стран, включая Россию. Ещё 14, в том числе США и Израиль, выступили против проекта, 45 государств воздержались. При этом поправка Канады с призывом к осуждению ХАМАС была отклонена.

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Напомним, проект резолюции арабских стран подразумевает призыв ГА ООН к немедленному прекращению огня, а также требует от всех участников конфликта соблюдения обязательств по обеспечению гуманитарного права, особенно в части защиты мирного населения. Кроме того, документом предусматривается немедленная, продолжительная и беспрепятственная доставка необходимых для сектора Газа товаров и услуг.

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t.me / Постпредство России при ООН

Оксана Попова
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