Генассамблея ООН приняла резолюцию по сектору Газа и Израилю

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к немедленному перемирию. Она была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию.

За документ проголосовали 120 стран, включая Россию. Ещё 14, в том числе США и Израиль, выступили против проекта, 45 государств воздержались. При этом поправка Канады с призывом к осуждению ХАМАС была отклонена.