СМИ сообщили о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы
Sky News Arabia: Танки ЦАХАЛ движутся в сторону сектора Газа
Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) движутся вдоль границы со стороны города Бейт-Ханун в сторону сектора Газа. Соответствующее сообщение в пятницу, 27 октября, распространил со ссылкой на источники телеканал Sky News Arabia.
По данным журналистов, на северной границе палестинского анклава были слышны звуки выстрелов. Некоторые другие арабские средства массовой информации сообщают об интенсивных обстрелах соседнего города Бейт-Лахия.
Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что Израиль совершает военное преступление, возлагая коллективное наказание на население сектора Газа путём введения блокады и бомбардировок жилых районов. В свою очередь, в Обществе Красного Полумесяца Палестины рассказали о том, что в настоящее время анклав из-за массированных атак ЦАХАЛ оказался полностью отрезан от внешнего мира.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября, когда из сектора Газа по территории Израиля были нанесены ракетные удары. После этого в еврейское государство проникли палестинские радикалы и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Президент страны Ицхак Герцог сравнил нападение боевиков с холокостом. А премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху призвал мир к борьбе с ХАМАС и заявил, что это движение представляет собой "новую версию нацизма".