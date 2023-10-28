Посол Израиля заявил об узкомасштабной операции в секторе Газа
Посол Израиля в РФ: ЦАХАЛ ещё не начинала масштабную наземную операцию в Газе
ЦАХАЛ пока ещё не начинала широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.
При этом дипломат подтвердил, что Израиль проводит операцию в секторе Газа "с воздуха, суши и моря". По его словам, войска еврейского государства называют это наступление узкомасштабным.
"Но, опять же, по заявлениям наших военных, это ещё не широкомасштабная операция", — слова посла передаёт ТАСС.
Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами. Армия обороны Израиля недавно объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Кроме того, Израиль отверг резолюцию ГА ООН о перемирии в Газе.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN