Посол Израиля заявил об узкомасштабной операции в секторе Газа

ЦАХАЛ пока ещё не начинала широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

При этом дипломат подтвердил, что Израиль проводит операцию в секторе Газа "с воздуха, суши и моря". По его словам, войска еврейского государства называют это наступление узкомасштабным.