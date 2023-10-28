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28 октября, 11:52

Посол Израиля заявил об узкомасштабной операции в секторе Газа

Посол Израиля в РФ: ЦАХАЛ ещё не начинала масштабную наземную операцию в Газе

ЦАХАЛ пока ещё не начинала широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

При этом дипломат подтвердил, что Израиль проводит операцию в секторе Газа "с воздуха, суши и моря". По его словам, войска еврейского государства называют это наступление узкомасштабным.

"Но, опять же, по заявлениям наших военных, это ещё не широкомасштабная операция", слова посла передаёт ТАСС.

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Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами. Армия обороны Израиля недавно объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Кроме того, Израиль отверг резолюцию ГА ООН о перемирии в Газе.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Дарья Нарыкова
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