Лавров предрёк катастрофу, если Израиль продолжит уничтожение сектора Газа
Лавров: Уничтожение Газы приведёт к катастрофе на "десятилетия, если не столетия"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что уничтожение сектора Газа и изгнание двух миллионов жителей приведёт к катастрофе на десятилетия или даже столетия. По его словам, необходимо прекратить боевые действия и объявить гуманитарные программы по спасению населения анклава.
"Если Газу уничтожат, если из неё выгонят два миллиона жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу ещё на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия", — отметил Лавров в беседе с БелТА.
Министр указал, что Россия сохраняет контакты с Израилем и посылает сигналы о том, что необходимо искать способы мирного решения конфликта. По его словам, нельзя доводить до конца стратегию "выжженной земли" в Газе. Лавров также отметил, что ранее США хотели проведения выборов, но Россия предупреждала об опасности этого шага из-за радикальных настроений в палестинском обществе. В итоге победил ХАМАС, а американцы не признали итоги выборов.
"Такая бесшабашность в их политике, если это только не холодный расчёт, заключающийся в том, чтобы любыми методами создавать раздражители и спровоцировать нестабильность, а потом самим приходить и разруливать по своему усмотрению", — добавил глава российского МИД.
Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю. Затем члены палестинской радикальной группировки ХАМАС объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертв с обеих сторон идёт на тысячи. Армия обороны Израиля недавно объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Израиль также отверг принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её "позорной".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев