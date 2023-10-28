Лавров предрёк катастрофу, если Израиль продолжит уничтожение сектора Газа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что уничтожение сектора Газа и изгнание двух миллионов жителей приведёт к катастрофе на десятилетия или даже столетия. По его словам, необходимо прекратить боевые действия и объявить гуманитарные программы по спасению населения анклава.

"Если Газу уничтожат, если из неё выгонят два миллиона жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу ещё на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия", — отметил Лавров в беседе с БелТА.

Министр указал, что Россия сохраняет контакты с Израилем и посылает сигналы о том, что необходимо искать способы мирного решения конфликта. По его словам, нельзя доводить до конца стратегию "выжженной земли" в Газе. Лавров также отметил, что ранее США хотели проведения выборов, но Россия предупреждала об опасности этого шага из-за радикальных настроений в палестинском обществе. В итоге победил ХАМАС, а американцы не признали итоги выборов.