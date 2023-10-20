Лавров предложил США опубликовать спутниковые снимки Газы, а не России
США следует показать спутниковые снимки удара по больнице "Аль-Ахли" в Газе вместо того, чтобы заниматься "иллюстрированием" военного сотрудничества РФ и КНДР. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Сейчас, когда все обсуждают трагедию в Газе, где был атакован госпиталь, сотни людей погибли и сотни были ранены, — тоже можно было бы попросить у американцев спутниковые данные, потому что эту территорию они точно мониторят со спутников. Такого рода атака не могла пройти незамеченной", — предложил Лавров, отметив, что если Штаты будут уделять больше внимания собственным действиям, то в мире станет спокойнее.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщал о том, что в течение последних двух месяцев из Пхеньяна в Москву якобы доставили тысячи контейнеров с военными грузами. А после этого в Washington Post были опубликованы снимки со спутников, которые, по их заявлениям, подтверждают поставки вооружений.
Как писал Лайф, Джон Кирби заявлял, что Соединённые Штаты пристально наблюдают за поездкой северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. Такое внимание вызвано опасениями Вашингтона из-за растущего оборонного взаимодействия Москвы и Пхеньяна.
Напомним, вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. В Палестине обвинили во всём Израиль, однако там свою причастность отрицают и перекладывают вину на группировку "Исламский джихад"*. Кроме того, о непричастности ЦАХАЛ заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его поддержал посетивший страну президент США Джо Байден. Тем временем, как сообщили в Минздраве Палестины, чудовищный взрыв унёс жизни 470 человек, ещё более 300 пострадали.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ