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20 октября, 09:53

Лавров: Украина многим в Европе надоела

Украина и тема украинского конфликта уже надоели многим в Европе, но власти стран ЕС продолжают внушать самим себе, что "Киев победит". Так считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Думаю, что многим в Европе надоела Украина. Они по инерции через самовнушение пытаются ещё удерживать эту ситуацию на плаву", — отметил министр в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По мнению Лаврова, власти европейских стран самим себе пытаются внушить, что "Украина победит на поле боя" и поэтому они должны "делать всё, чтобы это произошло".

Лавров заявил о готовности договариваться по Украине "с учётом реалий на земле"

Лавров заявил о готовности договариваться по Украине "с учётом реалий на земле"

Эти слова министра подтверждает, например, тот факт, что 10 октября Парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступать Владимир Зеленский, прибывший с официальным визитом. Румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала от него уважать румынский народ на Украине, язык и вернуть государству все исторические территории. Лавров тогда согласился с сенатором, что "Зеленский уже всех достал".

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Александра Вишнякова
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