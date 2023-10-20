Лавров: Украина многим в Европе надоела

Украина и тема украинского конфликта уже надоели многим в Европе, но власти стран ЕС продолжают внушать самим себе, что "Киев победит". Так считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Думаю, что многим в Европе надоела Украина. Они по инерции через самовнушение пытаются ещё удерживать эту ситуацию на плаву", — отметил министр в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".