Лавров: Украина многим в Европе надоела
Украина и тема украинского конфликта уже надоели многим в Европе, но власти стран ЕС продолжают внушать самим себе, что "Киев победит". Так считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Думаю, что многим в Европе надоела Украина. Они по инерции через самовнушение пытаются ещё удерживать эту ситуацию на плаву", — отметил министр в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
По мнению Лаврова, власти европейских стран самим себе пытаются внушить, что "Украина победит на поле боя" и поэтому они должны "делать всё, чтобы это произошло".
Эти слова министра подтверждает, например, тот факт, что 10 октября Парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступать Владимир Зеленский, прибывший с официальным визитом. Румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала от него уважать румынский народ на Украине, язык и вернуть государству все исторические территории. Лавров тогда согласился с сенатором, что "Зеленский уже всех достал".
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