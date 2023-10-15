Лавров заявил, что Зеленский уже всех достал
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский уже всех достал
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский достал уже всех, кого только можно. Об этом министр сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
На показанных в телепередаче кадрах руководитель дипведомства в зале перед мероприятием с участием президента РФ Владимира Путина процитировал помощнику главы государства Юрию Ушакову и пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ, призывавшей не допустить выступления Владимира Зеленского в парламенте страны.
"Он (Зеленский. — Прим. Лайфа) достал, конечно, всех", — резюмировал Лавров.
Напомним, 10 октября Парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступать Владимир Зеленский, прибывший с официальным визитом. Румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала от него уважать румынский народ на Украине, язык и вернуть государству все исторические территории.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ