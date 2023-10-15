Регион

Уведомления отключены

15 октября, 13:52

Лавров заявил, что Зеленский уже всех достал

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский уже всех достал

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский достал уже всех, кого только можно. Об этом министр сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

На показанных в телепередаче кадрах руководитель дипведомства в зале перед мероприятием с участием президента РФ Владимира Путина процитировал помощнику главы государства Юрию Ушакову и пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ, призывавшей не допустить выступления Владимира Зеленского в парламенте страны.

"Он (Зеленский. — Прим. Лайфа) достал, конечно, всех", — резюмировал Лавров.

Песков: На Западе устают от Зеленского и наглости украинцев

Песков: На Западе устают от Зеленского и наглости украинцев

Напомним, 10 октября Парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступать Владимир Зеленский, прибывший с официальным визитом. Румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала от него уважать румынский народ на Украине, язык и вернуть государству все исторические территории.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров