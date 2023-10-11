Прибывшего в Бухарест Зеленского призвали вернуть Румынии исторические земли

Румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала от Владимира Зеленского уважать румынское меньшинство на Украине и вернуть стране исторические территории. Заявление она прокричала во время прохождения украинской делегации в парламенте.

В Парламенте Румынии призвали Зеленского вернуть земли. Видео © Х / Truth Hunter

"Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине <…> Верните наши территории, уважайте румын и их язык", — заявила европейский политик.

Стоит заметить, что в минувшую субботу Шошоакэ призвала румын к акциям протеста против приезда Зеленского. Также она считает, что "все европейские лидеры шарахаются от этого международного попрошайки".