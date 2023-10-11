Прибывшего в Бухарест Зеленского призвали вернуть Румынии исторические земли
Сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть румынские земли
Румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала от Владимира Зеленского уважать румынское меньшинство на Украине и вернуть стране исторические территории. Заявление она прокричала во время прохождения украинской делегации в парламенте.
В Парламенте Румынии призвали Зеленского вернуть земли. Видео © Х / Truth Hunter
"Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине <…> Верните наши территории, уважайте румын и их язык", — заявила европейский политик.
Стоит заметить, что в минувшую субботу Шошоакэ призвала румын к акциям протеста против приезда Зеленского. Также она считает, что "все европейские лидеры шарахаются от этого международного попрошайки".
Ранее Лайф писал, что руководство Парламента Румынии отменило заседание, где должен был выступить с заявлением Владимир Зеленский, прибывший в Бухарест с официальным визитом. Стоит отметить, что Зеленский во время всех своих зарубежных визитов выступал с речами перед парламентами стран.
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