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11 октября, 01:23

Прибывшего в Бухарест Зеленского призвали вернуть Румынии исторические земли

Сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть румынские земли

Румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала от Владимира Зеленского уважать румынское меньшинство на Украине и вернуть стране исторические территории. Заявление она прокричала во время прохождения украинской делегации в парламенте.

В Парламенте Румынии призвали Зеленского вернуть земли. Видео © Х / Truth Hunter

"Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине <…> Верните наши территории, уважайте румын и их язык", — заявила европейский политик.

Стоит заметить, что в минувшую субботу Шошоакэ призвала румын к акциям протеста против приезда Зеленского. Также она считает, что "все европейские лидеры шарахаются от этого международного попрошайки".

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Ранее Лайф писал, что руководство Парламента Румынии отменило заседание, где должен был выступить с заявлением Владимир Зеленский, прибывший в Бухарест с официальным визитом. Стоит отметить, что Зеленский во время всех своих зарубежных визитов выступал с речами перед парламентами стран.

Обложка ©

Getty Images / Drew Angerer

Алексей Соловьёв
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