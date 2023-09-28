Лавров заявил о готовности договариваться по Украине "с учётом реалий на земле"
Россия готова вести диалог по теме Украины, но "с учётом реалий на земле" и интересов собственной безопасности. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша позиция остаётся в силе: мы готовы договариваться, но договариваться с учётом тех реалий, которые сейчас сложились на земле, и с учётом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учётом наших интересов, интересов нашей безопасности, интересов недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима", — пояснил Лавров.
Министр также подчеркнул, что этот режим открыто продекларировал цель истребления всего русского на тех землях, которые и в Крыму, и в Новороссии осваивались, обустраивались и обживались русскими людьми столетиями.
Ранее Лавров заявлял, что Россия уважает территориальную целостность Украины при условии, если Киев выполнит все обещания, закреплённые в декларации о независимости. Он напомнил, что РФ признала суверенитет соседней страны ещё в 1991 году.
t.me / МИД РФ