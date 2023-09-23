Лавров напомнил, какие обещания Украина дала в декларации о независимости
Лавров: Россия уважает целостность Украины по декларации 1991 года
Россия уважает территориальную целостность Украины при условии, если Киев выполнит все обещания, закреплённые в декларации о независимости. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, напомнив, что Россия признала суверенитет соседней страны ещё в 1991 году.
"В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом всё это вошло в Конституцию Украины", — напомнил министр на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Кроме того, для Москвы одним из важных моментов в декларации было обещание не вступать ни в какие военные альянсы, указал Лавров. В связи с этим глава МИД упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенными государствами на основе Устава ООН, один из тезисов которой можно сформулировать так: "Чтобы тебя уважали, ты должен уважать своё население".
"У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ", — заключил руководитель внешнеполитического ведомства России.
Ранее глава дипведомства заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не к прекращению огня. Причина, подчеркнул министр, в том, что ранее РФ уже рассматривала это и была обманута.
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