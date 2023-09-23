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23 сентября, 18:46

Лавров напомнил, какие обещания Украина дала в декларации о независимости

Лавров: Россия уважает целостность Украины по декларации 1991 года

Россия уважает территориальную целостность Украины при условии, если Киев выполнит все обещания, закреплённые в декларации о независимости. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, напомнив, что Россия признала суверенитет соседней страны ещё в 1991 году.

"В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом всё это вошло в Конституцию Украины", — напомнил министр на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, для Москвы одним из важных моментов в декларации было обещание не вступать ни в какие военные альянсы, указал Лавров. В связи с этим глава МИД упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенными государствами на основе Устава ООН, один из тезисов которой можно сформулировать так: "Чтобы тебя уважали, ты должен уважать своё население".

"У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ", — заключил руководитель внешнеполитического ведомства России.

Лавров на Совбезе ООН возложил на Запад вину за развал Украины

Лавров на Совбезе ООН возложил на Запад вину за развал Украины

Ранее глава дипведомства заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не к прекращению огня. Причина, подчеркнул министр, в том, что ранее РФ уже рассматривала это и была обманута.

Обложка ©

Getty Images / EuropaNewswire / Gado

Никита Никонов
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