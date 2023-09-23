Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, но не к прекращению огня

Россия готова к переговорам по Украине, но не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели — вы нас обманули", — сказал министр на пресс-конференции по итогам мероприятий высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.