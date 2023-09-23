Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, но не к прекращению огня
Россия готова к переговорам по Украине, но не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели — вы нас обманули", — сказал министр на пресс-конференции по итогам мероприятий высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства назвал абсолютно нереализуемой так называемую формулу мира Владимира Зеленского. По словам Лаврова, все это понимают, но делают вид, что кроме "формулы" выхода из конфликта не существует.
ТАСС / Валерий Шарифулин