Лавров: Запад хочет решать вопрос Украины на поле боя, значит, будет на поле боя

Запад хочет решать конфликт на Украине на поле боя, значит, он будет решён на поле боя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр назвал абсолютно нереализуемой так называемую формулу мира Владимира Зеленского и напомнил, что Запад рассматривает только её в качестве выхода из конфликта. При этом там постоянно звучат заявления о необходимости "победить Россию на поле боя", указал Лавров.

"Делаем выводы о том, что никто не хочет всерьёз показать понимание происходящего, если в том числе те, кто понимает, наверное, не очень хотят это делать публично и в этих условиях. Раз на поле боя, так на поле боя, давайте", — сказал Лавров на пресс-конференции на Генассамблее ООН.