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8 сентября, 18:32

Путин раскрыл главную причину развязки Западом конфликта на Украине

Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине в целях сдерживания развития РФ

Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра в Сарове Нижегородской области.

Глава государства напомнил, что ещё в 2014 году обсуждал с учёными в Сарове необходимость обеспечить технологический суверенитет России. Он отметил, что именно тогда недоброжелатели делали первые движения в целях ограничения развития нашей страны. Путин заметил, что тогда призывал "предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить технологический суверенитет".

"Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили — будет вот так, вот так, — всё так и произошло, спровоцировали ещё этот конфликт на Украине, воспользовались этим", сказал он.

Президент уверен, что всё это целенаправленно делалось с целью создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России. По его оценке, с 2014 года для противодействия этому было многое сделано, но предстоит сделать ещё немало.

Путин поспорил с молодым учёным об идеальной жене

Путин поспорил с молодым учёным об идеальной жене

Напомним, в конце своего крайне насыщенного рабочего дня Владимир Путин посетил Саров Нижегородской области — наукоград, в котором располагается Российский федеральный ядерный центр. Глава государства возложил букет алых роз к памятнику выдающемуся учёному — главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону. А на встрече с молодыми учёными он поспорил с одним из них о будущей жене, призвав "не гнаться за стереотипами".

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Матвей Константинов
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