Путин раскрыл главную причину развязки Западом конфликта на Украине
Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине в целях сдерживания развития РФ
Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра в Сарове Нижегородской области.
Глава государства напомнил, что ещё в 2014 году обсуждал с учёными в Сарове необходимость обеспечить технологический суверенитет России. Он отметил, что именно тогда недоброжелатели делали первые движения в целях ограничения развития нашей страны. Путин заметил, что тогда призывал "предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить технологический суверенитет".
"Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили — будет вот так, вот так, — всё так и произошло, спровоцировали ещё этот конфликт на Украине, воспользовались этим", — сказал он.
Президент уверен, что всё это целенаправленно делалось с целью создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России. По его оценке, с 2014 года для противодействия этому было многое сделано, но предстоит сделать ещё немало.
Напомним, в конце своего крайне насыщенного рабочего дня Владимир Путин посетил Саров Нижегородской области — наукоград, в котором располагается Российский федеральный ядерный центр. Глава государства возложил букет алых роз к памятнику выдающемуся учёному — главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону. А на встрече с молодыми учёными он поспорил с одним из них о будущей жене, призвав "не гнаться за стереотипами".
ТАСС / POOL / Илья Питалев