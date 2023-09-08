Путин раскрыл главную причину развязки Западом конфликта на Украине

Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра в Сарове Нижегородской области.

Глава государства напомнил, что ещё в 2014 году обсуждал с учёными в Сарове необходимость обеспечить технологический суверенитет России. Он отметил, что именно тогда недоброжелатели делали первые движения в целях ограничения развития нашей страны. Путин заметил, что тогда призывал "предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить технологический суверенитет".

"Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили — будет вот так, вот так, — всё так и произошло, спровоцировали ещё этот конфликт на Украине, воспользовались этим", — сказал он.

Президент уверен, что всё это целенаправленно делалось с целью создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России. По его оценке, с 2014 года для противодействия этому было многое сделано, но предстоит сделать ещё немало.