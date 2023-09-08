Путин поспорил с молодым учёным об идеальной жене

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра в Сарове Нижегородской области поспорил об идеальной жене. Его собеседник выразил мнение, что супруга должна быть архитектором.

Путин поспорил с физиком об идеальной жене в Сарове. Видео © LIFE

"У здания есть душа. И её закладывает архитектор. Она должна чувствовать красоту вселенной", — сказал учёный.

"Не ограничивайтесь стереотипами. А то уткнётесь потом в стену. Выбирайте человека, который мыслит образами", — ответил глава государства.

Путин также отметил рекордное число браков в Сарове за последнее десятилетие. По его словам, это очень хорошо, так как "люди планируют свою жизнь и раздвигают горизонты этого планирования".