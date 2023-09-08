Путин поспорил с молодым учёным об идеальной жене
Путин поспорил с физиком об идеальной жене на встрече в ядерном центре в Сарове
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра в Сарове Нижегородской области поспорил об идеальной жене. Его собеседник выразил мнение, что супруга должна быть архитектором.
Путин поспорил с физиком об идеальной жене в Сарове. Видео © LIFE
"У здания есть душа. И её закладывает архитектор. Она должна чувствовать красоту вселенной", — сказал учёный.
"Не ограничивайтесь стереотипами. А то уткнётесь потом в стену. Выбирайте человека, который мыслит образами", — ответил глава государства.
Путин также отметил рекордное число браков в Сарове за последнее десятилетие. По его словам, это очень хорошо, так как "люди планируют свою жизнь и раздвигают горизонты этого планирования".
Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Саров Нижегородской области — наукоград, в котором находится Российский федеральный ядерный центр. Глава государства возложил букет алых роз к памятнику выдающемуся учёному, главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону.
Однако уже заканчивающийся насыщенный рабочий день президента не ограничился этой поездкой. Так, он принял участие в церемонии открытия движения на участке трассы М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. В самом городе глава государства посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества, а после — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Там Путин остановил кортеж, вышел наружу и лично пообщался с собравшимися. Некоторым даже удалось пожать ему руку.