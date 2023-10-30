Посол Израиля в РФ Бен Цви исключил прямые переговоры с движением ХАМАС
Посол Израиля в России Александр Бен Цви исключил прямые переговоры Тель-Авива с палестинским движением ХАМАС.
"Нет прямых переговоров между Израилем и ХАМАС и не может быть, потому что наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам дипломата, речь идёт о гражданских лицах и власти Израиля не обладают информацией о том, что с ними происходит.
Напомним, кровопролитный и крупнейший за последние десятилетия палестино-израильский конфликт разгорелся 7 октября, когда из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю. После этого движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". На данный момент известно о тысячах жертв. В заложниках у палестинцев есть в том числе и гражданские лица, которых, к слову, готовы немедленно обменять.
ТАСС / Валерий Шарифулин