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30 октября, 08:14

Посол Израиля в РФ Бен Цви исключил прямые переговоры с движением ХАМАС

Посол Израиля в России Александр Бен Цви исключил прямые переговоры Тель-Авива с палестинским движением ХАМАС.

"Нет прямых переговоров между Израилем и ХАМАС и не может быть, потому что наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам дипломата, речь идёт о гражданских лицах и власти Израиля не обладают информацией о том, что с ними происходит.

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Напомним, кровопролитный и крупнейший за последние десятилетия палестино-израильский конфликт разгорелся 7 октября, когда из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю. После этого движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". На данный момент известно о тысячах жертв. В заложниках у палестинцев есть в том числе и гражданские лица, которых, к слову, готовы немедленно обменять.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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