В МИД заявили об обещании ХАМАС освободить находящихся в заложниках восемь россиян
Замглавы МИД Богданов: ХАМАС обещало освободить попавших в заложники 8 россиян
Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что готовы отпустить восемь россиян, которые сейчас находятся у них в заложниках. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
"Мы передали на встрече в Москве список, в нём значится восемь человек — это российские граждане, которые находятся в заложниках", — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС, добавив, что РФ пообещали принять все меры по освобождению россиян.
Ранее в ХАМАС заявили, что готовы отпустить заложников, данные о которых запросила Россия. По словам члена политбюро и главы отдела по внешним связям ХАМАС Мусы Абу Марзука, движение воспринимает РФ как ближайшего друга, поэтому внимательно относится к гражданам России, оказавшимся среди заложников.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи. Накануне ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Также Израиль отверг принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её позорной.
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