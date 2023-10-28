В МИД заявили об обещании ХАМАС освободить находящихся в заложниках восемь россиян

Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что готовы отпустить восемь россиян, которые сейчас находятся у них в заложниках. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Мы передали на встрече в Москве список, в нём значится восемь человек — это российские граждане, которые находятся в заложниках", — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС, добавив, что РФ пообещали принять все меры по освобождению россиян.