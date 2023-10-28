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28 октября, 12:41

В ХАМАС назвали Россию желаемым посредником в конфликте и раскрыли, кто против этого

ХАМАС: РФ могла бы стать посредником в конфликте, но Израиль против из-за США

Россия могла бы стать хорошим посредником для решения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. Вместе с тем он пояснил, что Израиль не соглашается на эти условия из-за США.

"Мы приветствуем посредничество Российской Федерации в конфликте между нами и Израилем, но они (Израиль. — Прим. Лайфа) не ответили, хотя мы просили о посредничестве России с самого начала. Но, как вы знаете, посредник должен быть принят обеими сторонами", подчеркнул Марзук в беседе с РИА "Новости".

По его словам, США хотят, чтобы посредником стали Катар и Египет, того же желает и еврейское государство. При этом они не рассматривают возможность участия России в урегулировании конфликта. Марзук добавил, что ХАМАС был бы рад посредничеству РФ, ведь это отвечает интересам угнетённых народов и создаёт баланс между крупными державами на территории Ближнего Востока.

В Совфеде объяснили, почему Россия будет хорошим посредником между Израилем и Палестиной

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Напомним, что 26 октября стало известно о том, что делегация ХАМАС прибыла с визитом в Москву. Её возглавляет член политбюро палестинского движения Абу Марзук — заместитель главы политбюро ХАМАС. Также в Москву в скором времени должен прилететь президент Палестины Махмуд Аббас. По словам посла страны в РФ Абделя Хафиза Нофаля, Палестина высоко ценит позицию Москвы по ситуации в Газе.

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Дарья Нарыкова
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