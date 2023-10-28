В ХАМАС назвали Россию желаемым посредником в конфликте и раскрыли, кто против этого

Россия могла бы стать хорошим посредником для решения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. Вместе с тем он пояснил, что Израиль не соглашается на эти условия из-за США.

"Мы приветствуем посредничество Российской Федерации в конфликте между нами и Израилем, но они (Израиль. — Прим. Лайфа) не ответили, хотя мы просили о посредничестве России с самого начала. Но, как вы знаете, посредник должен быть принят обеими сторонами", — подчеркнул Марзук в беседе с РИА "Новости".