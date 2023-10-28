"Относимся как к гостям": В ХАМАС заявили, что готовы отпустить попавших в заложники россиян

РФ запросила у ХАМАС сведения о восьми людях, которые могут находиться в заложниках, движение готово их отпустить. Об этом сообщил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

"Что касается мирных граждан, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, мы к ним относимся как к гостям. Сейчас мы ищем тех людей, которых передала российская сторона. Это сложно, но мы ищем. И как только найдём, то отпустим", — отметил он в беседе с РИА "Новости".