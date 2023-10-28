"Относимся как к гостям": В ХАМАС заявили, что готовы отпустить попавших в заложники россиян
В ХАМАС заявили, что готовы отпустить заложников, данные о которых запросила РФ
РФ запросила у ХАМАС сведения о восьми людях, которые могут находиться в заложниках, движение готово их отпустить. Об этом сообщил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Что касается мирных граждан, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, мы к ним относимся как к гостям. Сейчас мы ищем тех людей, которых передала российская сторона. Это сложно, но мы ищем. И как только найдём, то отпустим", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Марзук добавил, что движение внимательно относится к полученному списку россиян, имеющих двойное гражданство, так как воспринимает РФ как на ближайшего друга.
Как сообщал Лайф, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день палестинская радикальная группировка ХАМАС нанесла мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертв с обеих сторон идёт на тысячи. Накануне ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Также Израиль отверг принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её "позорной".
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