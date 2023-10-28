Израиль пообещал пропустить в сектор Газа грузовики с едой, водой и лекарствами

Израильская армия пропустит на юг сектора Газа дополнительные грузовики с питьевой водой, едой и лекарствами. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

"Мы увеличиваем гуманитарную помощь гражданам Газы, переехавшим на юг. Сегодня мы пропустим ещё грузовики с водой, продуктами и медикаментами. Тот, кто окажется в безопасном пространстве, получит еду, воду и лекарства", — сказал Хагари на брифинге.