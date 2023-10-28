Израиль пообещал пропустить в сектор Газа грузовики с едой, водой и лекарствами
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Хагари: Армия Израиля пропустит в Газу гуманитарную помощь
Израильская армия пропустит на юг сектора Газа дополнительные грузовики с питьевой водой, едой и лекарствами. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Мы увеличиваем гуманитарную помощь гражданам Газы, переехавшим на юг. Сегодня мы пропустим ещё грузовики с водой, продуктами и медикаментами. Тот, кто окажется в безопасном пространстве, получит еду, воду и лекарства", — сказал Хагари на брифинге.
Всего с 21 октября в сектор Газа въехало 74 грузовика с гуманитарной помощью, сообщила координатор гуманитарной помощи на оккупированных палестинских территориях Линн Хастингс. Накануне, по её словам, на территорию анклава должны были въехать восемь грузовиков.
Вечером 27 октября радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что армия Израиля атаковала сектор Газа с суши, моря и воздуха. Позже СМИ заявили о движении израильских танков вдоль границы со стороны города Бейт-Ханун в сторону анклава, а боевое крыло ХАМАС, группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, сообщила об ожесточённых столкновениях с ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день ХАМАС нанесло мощный ракетный удар по Израилю. Затем движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертв с обеих сторон идёт на тысячи. При этом Тель-Авив отверг принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её "позорной".
ТАСС / AP / Hatem Ali