Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия"
Израиль должен незамедлительно выйти из "состояния безумия" и прекратить атаки на сектор Газа. С таким призывом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, вновь нацелились на женщин, детей и ни в чем не повинных мирных жителей, углубляя гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки", — написал Эрдоган в соцсети X (ранее Twitter).
Турецкий лидер позвал граждан на большой митинг в поддержку Палестины, который пройдёт в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. По словам Эрдогана, турецкое общество усилит свои призывы и громко заявит, что вместе с палестинским народом выступает против "израильского гнёта".
Напомним, вечером 27 октября радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что армия Израиля атаковала сектор Газа с суши, моря и воздуха. Позже СМИ сообщали о движении израильских танков вдоль границы со стороны города Бейт-Ханун в сторону анклава. Затем группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, сообщила об ожесточённых столкновениях с ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа. Армия Израиля 28 октября сообщила, что истребители за ночь атаковали 150 подземных объектов в Газе.
Как сообщал Лайф, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день палестинская радикальная группировка ХАМАС нанесла мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертв с обеих сторон идёт на тысячи. При этом Израиль отверг принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её "позорной".
ТАСС / EPA / NECATI SAVAS