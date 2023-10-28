Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия"

Израиль должен незамедлительно выйти из "состояния безумия" и прекратить атаки на сектор Газа. С таким призывом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, вновь нацелились на женщин, детей и ни в чем не повинных мирных жителей, углубляя гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки", — написал Эрдоган в соцсети X (ранее Twitter).