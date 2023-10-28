Истребители Израиля за ночь нанесли удары по 150 подземным объектам в Газе

За ночь истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба. Уточняется, что были атакованы в том числе подземные штабы, а также военная инфраструктура. Также ликвидировано несколько террористов ХАМАС.