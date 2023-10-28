Истребители Израиля за ночь нанесли удары по 150 подземным объектам в Газе
За ночь истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба. Уточняется, что были атакованы в том числе подземные штабы, а также военная инфраструктура. Также ликвидировано несколько террористов ХАМАС.
"За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, включая террористические туннели, подземные штабы и дополнительную подземную военную инфраструктуру", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал, что вечером в пятницу, 27 октября, сектор Газа был атакован Израилем с суши, моря и воздуха. Об этом заявило радикальное палестинское движение ХАМАС. Позже СМИ сообщали о движении израильских танков вдоль границы со стороны города Бейт-Ханун в сторону сектора Газа. Затем группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, которая является боевым крылом движения ХАМАС, сообщила об ожесточённых столкновениях с ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа.
Как сообщал Лайф, 7 октября вспыхнуло обострение конфликта на Ближнем Востоке. В этот день из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю. Затем движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль — о контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами. Счёт жертв с обеих сторон идёт на тысячи. Армия обороны Израиля недавно объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа.
Wikipedia / IDF Spokesperson's Unit