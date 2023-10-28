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28 октября, 05:30

Армия Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракаба. Как сообщила армейская пресс-служба, истребители ЦАХАЛ нанесли удар в ночь на 28 октября.

Истребители Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС Асему Абу Ракабе. Видео © t.me / idfofficial

"Ночью... истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС", — говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

В армии Израиля также уточнили, что ликвидированный Абу Ракаба отвечал за атаки дронов на посты ЦАХАЛ и ПВО. Кроме того, он руководил бойцами радикального движения, проникшими в Израиль на парапланах 7 октября.

ХАМАС заявило о вторжении армии Израиля и начале боёв на севере сектора Газа

ХАМАС заявило о вторжении армии Израиля и начале боёв на севере сектора Газа

Как сообщал Лайф, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами. В свою очередь израильский премьер-министр призвал мир к борьбе с ХАМАС и заявил, что это движение представляет собой "новую версию нацизма".

Обложка ©

ТАСС / DPA / Ilia Yefimovich

Иван Косицын
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