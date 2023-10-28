Армия Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракаба. Как сообщила армейская пресс-служба, истребители ЦАХАЛ нанесли удар в ночь на 28 октября.

В армии Израиля также уточнили, что ликвидированный Абу Ракаба отвечал за атаки дронов на посты ЦАХАЛ и ПВО. Кроме того, он руководил бойцами радикального движения, проникшими в Израиль на парапланах 7 октября.