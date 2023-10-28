В Турции разъярённая толпа камнями и палками громит американские кофейни Starbucks

В Турции вспыхнули массовые беспорядки после призыва турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выйти на улицы в знак поддержки Палестины. Видео с места появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как разъярённая толпа с битами и камнями крушит американские кофейни Starbucks по всему городу Диярбакыр из-за поддержки Израиля. Люди огромными палками громят вывески заведений и выкрикивают антиамериканские лозунги.