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27 октября, 22:49

В Турции разъярённая толпа камнями и палками громит американские кофейни Starbucks

В турецком городе Диярбакыр митингующие громят американские кофейни Starbucks

В Турции вспыхнули массовые беспорядки после призыва турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выйти на улицы в знак поддержки Палестины. Видео с места появилось в социальных сетях.

В Турции разъярённая толпа камнями и палками громит американские кофейни Starbucks. Видео © X / KulisHaber / dailyislamist

На кадрах видно, как разъярённая толпа с битами и камнями крушит американские кофейни Starbucks по всему городу Диярбакыр из-за поддержки Израиля. Люди огромными палками громят вывески заведений и выкрикивают антиамериканские лозунги.

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Вашингтон является одним из самых главных союзников Израиля в обострившемся конфликте с ХАМАС. Известно, что в Средиземноморье уже прибыли авианосцы Gerald Ford и Dwight Eisenhower, а следом США направили к берегам Израиля флагманский корабль 6-го флота класса Blue Ridge USS Mount Whitney. Присутствие судов в регионе Белый дом назвал необходимым на фоне обострения конфликта в Газе. Позже глава Пентагона Ллойд Остин объявил об установке на Ближнем Востоке батареи систем ПРО THAAD и дополнительных ЗРК Patriot.

Обложка ©

X / dailyislamist

Оксана Попова
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