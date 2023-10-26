Пропалестинские активисты устроили акцию в американском Конгрессе

Члены пропалестинской общественной организации IfNotNow устроили акцию протеста на территории офисов американских сенаторов, принадлежащих Конгрессу. Сторонники прекращения огня на Ближнем Востоке садились у дверей резиденций представителей штатов и выкрикивали лозунги в поддержку сектора Газа.

Акция пропалестинских активистов в зданиях Конгресса США. Видео © X / IfNotNow

"Каждая бомба, сброшенная на Газу, угрожает смертью двум миллионам палестинских мирных жителей и двум сотням израильских заложников. Дальнейшее кровопролитие — явно не выход. Американская политика заключается в том, чтобы жители Газы голодали, подвергались бомбардировкам и были изгнаны", — гласит пост на странице движения в X.

Для многих общественников из IfNotNow акция закончилась задержанием, так как митинги на территории Конгресса являются незаконными. По данным организации, полиция применила силу в отношении 49 протестующих, которые не оказывали сопротивления.