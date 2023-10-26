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26 октября, 00:50

Пропалестинские активисты устроили акцию в американском Конгрессе

Активисты устроили акцию в поддержку Палестины на территории Конгресса США

Члены пропалестинской общественной организации IfNotNow устроили акцию протеста на территории офисов американских сенаторов, принадлежащих Конгрессу. Сторонники прекращения огня на Ближнем Востоке садились у дверей резиденций представителей штатов и выкрикивали лозунги в поддержку сектора Газа.

Акция пропалестинских активистов в зданиях Конгресса США. Видео © X / IfNotNow

"Каждая бомба, сброшенная на Газу, угрожает смертью двум миллионам палестинских мирных жителей и двум сотням израильских заложников. Дальнейшее кровопролитие — явно не выход. Американская политика заключается в том, чтобы жители Газы голодали, подвергались бомбардировкам и были изгнаны", — гласит пост на странице движения в X.

Для многих общественников из IfNotNow акция закончилась задержанием, так как митинги на территории Конгресса являются незаконными. По данным организации, полиция применила силу в отношении 49 протестующих, которые не оказывали сопротивления.

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А вот греческой полиции неделей ранее пришлось пустить в ход спецсредства для разгона пропалестинской акции в Афинах. Против толпы применили не только светошумовые гранаты, но и слезоточивый газ.

Обложка ©

X / IfNotNow

Илья Пушкарев
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