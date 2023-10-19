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18 октября, 21:36

В Афинах применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты на акции в поддержку Газы

Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Палестины в Афинах

Греческая полиция пустила в ход оружие нелетального действия для разгона участников акции в поддержку Палестины в Афинах. На опубликованных в Сети кадрах видно, как стражи правопорядка вынуждают толпу пуститься в бегство при помощи слезоточивого газа.

Афинская полиция разогнала протестующих при помощи слезоточивого газа. Видео © X / Globe Eye News

Блюстители закона применили спецсредства с целью остановить марш тысяч митингующих к Посольству Израиля. Вооружённая полиция встретила их в непосредственной близости от диппредставительства. Уточняется, что в результате столкновений также были задействованы светошумовые гранаты.

В Капитолий ворвались протестующие против израильских атак по Газе

В Капитолий ворвались протестующие против израильских атак по Газе

Напомним, что массовые беспорядки вспыхнули в ряде государств после ракетного удара ЦАХАЛ по больнице в секторе Газа. Его жертвами стали сотни человек. Произошедшее уже прокомментировал и президент России Владимир Путин. Политик приравнял инцидент к настоящей катастрофе.

Обложка ©

X / Globe Eye News

Илья Пушкарев
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