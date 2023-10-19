В Афинах применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты на акции в поддержку Газы

Греческая полиция пустила в ход оружие нелетального действия для разгона участников акции в поддержку Палестины в Афинах. На опубликованных в Сети кадрах видно, как стражи правопорядка вынуждают толпу пуститься в бегство при помощи слезоточивого газа.

Блюстители закона применили спецсредства с целью остановить марш тысяч митингующих к Посольству Израиля. Вооружённая полиция встретила их в непосредственной близости от диппредставительства. Уточняется, что в результате столкновений также были задействованы светошумовые гранаты.