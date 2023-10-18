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18 октября, 20:20

В Капитолий ворвались протестующие против израильских атак по Газе

В Вашингтоне толпа протестующих против израильских атак на сектор Газа прорвалась в здание Капитолия. Кадры появились в Сети.

Протестующие против израильских атак по сектору Газа ворвались в Капитолий. Видео © X / Ford Fischer

Люди размахивают плакатами в поддержку Палестины и требуют немедленного прекращения огня. На публикуемых кадрах также видно множество участников акции, стоящих на улице.

Протестующие против израильских атак по сектору Газа ворвались в Капитолий. Кадр из видео © X / Ford Fischer

Протестующие против израильских атак по сектору Газа ворвались в Капитолий. Кадр из видео © X / Ford Fischer

А ранее участники митингов в поддержку Израиля и Палестины столкнулись в центре Нью-Йорка. Активисты каждой стороны скандировали осудительные лозунги, размахивая флагами. Дабы избежать эскалации, полиция разделила Таймс-сквер ограждениями на две части.

Нетаньяху заявил, что доказал Байдену невиновность Израиля в инциденте в Газе

Нетаньяху заявил, что доказал Байдену невиновность Израиля в инциденте в Газе

Напомним, что вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. В Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд был запущен группировкой "Исламский джихад"*. О непричастности ЦАХАЛ к атаке заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По информации Минздрава сектора Газа, число погибших в результате обстрела больницы превысило 470 человек, более 300 пострадало.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

Кадр из видео X / Ford Fischer

Лариса Сафронова
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