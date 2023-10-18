В Капитолий ворвались протестующие против израильских атак по Газе

В Вашингтоне толпа протестующих против израильских атак на сектор Газа прорвалась в здание Капитолия. Кадры появились в Сети.

Протестующие против израильских атак по сектору Газа ворвались в Капитолий. Видео © X / Ford Fischer

Люди размахивают плакатами в поддержку Палестины и требуют немедленного прекращения огня. На публикуемых кадрах также видно множество участников акции, стоящих на улице.

Протестующие против израильских атак по сектору Газа ворвались в Капитолий. Кадр из видео © X / Ford Fischer

А ранее участники митингов в поддержку Израиля и Палестины столкнулись в центре Нью-Йорка. Активисты каждой стороны скандировали осудительные лозунги, размахивая флагами. Дабы избежать эскалации, полиция разделила Таймс-сквер ограждениями на две части.