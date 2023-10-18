В Капитолий ворвались протестующие против израильских атак по Газе
В Вашингтоне толпа протестующих против израильских атак на сектор Газа прорвалась в здание Капитолия. Кадры появились в Сети.
Протестующие против израильских атак по сектору Газа ворвались в Капитолий. Видео © X / Ford Fischer
Люди размахивают плакатами в поддержку Палестины и требуют немедленного прекращения огня. На публикуемых кадрах также видно множество участников акции, стоящих на улице.
Протестующие против израильских атак по сектору Газа ворвались в Капитолий. Кадр из видео © X / Ford Fischer
А ранее участники митингов в поддержку Израиля и Палестины столкнулись в центре Нью-Йорка. Активисты каждой стороны скандировали осудительные лозунги, размахивая флагами. Дабы избежать эскалации, полиция разделила Таймс-сквер ограждениями на две части.
Напомним, что вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. В Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд был запущен группировкой "Исламский джихад"*. О непричастности ЦАХАЛ к атаке заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По информации Минздрава сектора Газа, число погибших в результате обстрела больницы превысило 470 человек, более 300 пострадало.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
Кадр из видео X / Ford Fischer