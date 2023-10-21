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21 октября, 00:27

Палестинцы вышли на митинг против Израиля с портретом Путина и флагами России

В Хевроне на Западном берегу реки Иордан местные жители вышли на антиизраильский митинг с портретами президента России Владимира Путина. Об этом сообщил RT.

"В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина и российскими флагами в знак протеста против израильской агрессии в Газе", — информировал телеканал.

Помимо изображений российского лидера и триколора, участники акции несли портрет председателя КНДР Ким Чен Ына.

Палестина сообщила об угрозах Израиля нанести удар по больнице "Аль-Кудс" в Газе

Палестина сообщила об угрозах Израиля нанести удар по больнице "Аль-Кудс" в Газе

Напомним, вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. В Палестине обвинили во всём Израиль, однако там свою причастность отрицают и перекладывают вину на группировку "Исламский джихад"*. Кроме того, о непричастности ЦАХАЛ заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его поддержал посетивший страну президент США Джо Байден. Тем временем, как сообщили в Минздраве Палестины, чудовищный взрыв унёс жизни 470 человек, ещё более 300 пострадали. А позже Израиль разбомбил греческую церковь в Газе с беженцами.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

Кадр из видео / t.me / rt_russian

Лариса Сафронова
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