Палестинцы вышли на митинг против Израиля с портретом Путина и флагами России

В Хевроне на Западном берегу реки Иордан местные жители вышли на антиизраильский митинг с портретами президента России Владимира Путина. Об этом сообщил RT.

"В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина и российскими флагами в знак протеста против израильской агрессии в Газе", — информировал телеканал.