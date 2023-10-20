Палестина сообщила об угрозах Израиля нанести удар по больнице "Аль-Кудс" в Газе

Израильские власти направили Палестинскому обществу Красного Полумесяца требование освободить больницу "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа, эвакуировав персонал и пациентов. По данным гуманитарной организации, также в полученном предписании содержатся угрозы об ударе по медучреждению.

"Палестинское общество Красного Полумесяца только что получило предписание от оккупационных властей (Израиля. — Прим. Лайфа), которые угрожают обстрелять больницу "Аль-Кудс" и требуют немедленной эвакуации пациентов", — сказано в опубликованном сообщении.