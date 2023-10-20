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20 октября, 18:37

Палестина сообщила об угрозах Израиля нанести удар по больнице "Аль-Кудс" в Газе

Израиль предписал эвакуировать пациентов и персонал больницы "Аль-Кудс" в Газе

Израильские власти направили Палестинскому обществу Красного Полумесяца требование освободить больницу "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа, эвакуировав персонал и пациентов. По данным гуманитарной организации, также в полученном предписании содержатся угрозы об ударе по медучреждению.

"Палестинское общество Красного Полумесяца только что получило предписание от оккупационных властей (Израиля. — Прим. Лайфа), которые угрожают обстрелять больницу "Аль-Кудс" и требуют немедленной эвакуации пациентов", сказано в опубликованном сообщении.

В объединении уточнили, что сейчас внутри медучреждения находится более 400 пациентов и медперсонал. Кроме того, больница стала убежищем для 12 тысяч человек, которые лишились крова в результате бомбардировок.

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Ранее объекты гражданской инфраструктуры Газы уже подвергались обстрелам. Например, 17 октября была уничтожена крупная больница "Аль-Ахли" с сотнями пациентов, а 19 октября удар пришёлся по православной церкви Святого Порфирия.

Обложка ©

Flickr / UNDP Programme of Assistance to the Palestinian People

Илья Пушкарев
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