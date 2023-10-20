Грета Тунберг поддержала Палестину и Газу, призвав к прекращению огня
Грета Тунберг поддержала Палестину и Газу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gretathunberg
Шведская экологическая активистка Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины и сектора Газа. Она потребовала остановить израильско-палестинский конфликт и призвала стороны прекратить огонь.
Об этом экоактивистка написала в соцсетях и опубликовала фото с другими активистами. На кадрах четверо молодых людей держат плакаты с лозунгами "Поддержите Газу", "Освободите Палестину", "Этот еврей поддерживает Палестину" и "Климатическая справедливость сейчас".
"Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших граждан", — заявила она в подписи к публикации, поддержав глобальную забастовку, которую объявила организация "Палестина говорит".
Напомним, в поддержку как Палестины, так и израильской стороны выступили уже многие известные личности. Ранее, например, молчание прервала супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид. Звезда отметила, что осуждает кровопролитные атаки, из-за которых погибают люди, а также выразила сочувствие своему народу, добавив при этом, что "чувствует ответственность перед своими еврейскими друзьями". Также ситуацию прокомментировал канадский певец Джастин Бибер, опубликовав кадры разрушений. Он выступил в поддержку еврейского государства, однако кадры взял с территории Газы. Спустя время он понял, что попал впросак, и поспешил их удалить, но это его не спасло — Интернет помнит всё.