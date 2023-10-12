Джастин Бибер "поддержал" Израиль кадрами из разбомблённой Газы
Певец Джастин Бибер. Обложка © ТАСС / Invision / Evan Agostini
Известный во всём мире канадский певец Джастин Бибер в своих соцсетях выступил в поддержку Израиля, однако есть одно но — он сопроводил публикацию фотографией сектора Газа, разбомблённого в результате авиаударов со стороны ЦАХАЛ.
Джастин Бибер опубликовал кадры разбомблённой Газы с подписью: "Молюсь за Израиль". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / justinbieber
Кумир миллионов разместил сторис со словами "Молюсь за Израиль", после чего пользователи под его постами начали оставлять палестинские флаги. Через какое-то время он понял свою оплошность, удалил публикацию и выложил новую — подпись про молитву за Израиль на зелёном фоне.
Ранее конфликт между Израилем и Палестиной прокомментировала супермодель Джиджи Хадид. Звезда палестинского происхождения заявила, что осуждает кровопролитные атаки, в результате которых гибнут мирные жители, а также выразила сочувствие своему народу, отметив, что также "чувствует ответственность перед своими еврейскими друзьями".
Как уже рассказывал Лайф, 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль ракетами и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", после чего власти Израиля заявили о переходе в состояние войны. В результате боестолкновений обе стороны несут серьёзные потери: количество жертв в Палестине и Израиле превышает две тысячи человек. В числе погибших есть и россияне, например уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, служивший в израильской армии.