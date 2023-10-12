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12 октября, 05:41

Джастин Бибер "поддержал" Израиль кадрами из разбомблённой Газы

<p>Певец Джастин Бибер. Обложка © ТАСС / Invision / Evan Agostini</p>

Певец Джастин Бибер. Обложка © ТАСС / Invision / Evan Agostini

Известный во всём мире канадский певец Джастин Бибер в своих соцсетях выступил в поддержку Израиля, однако есть одно но — он сопроводил публикацию фотографией сектора Газа, разбомблённого в результате авиаударов со стороны ЦАХАЛ.

Джастин Бибер опубликовал кадры разбомблённой Газы с подписью: "Молюсь за Израиль". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / justinbieber

Джастин Бибер опубликовал кадры разбомблённой Газы с подписью: "Молюсь за Израиль". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / justinbieber

Кумир миллионов разместил сторис со словами "Молюсь за Израиль", после чего пользователи под его постами начали оставлять палестинские флаги. Через какое-то время он понял свою оплошность, удалил публикацию и выложил новую — подпись про молитву за Израиль на зелёном фоне.

Каким может быть штурм Газы

Каким может быть штурм Газы

Ранее конфликт между Израилем и Палестиной прокомментировала супермодель Джиджи Хадид. Звезда палестинского происхождения заявила, что осуждает кровопролитные атаки, в результате которых гибнут мирные жители, а также выразила сочувствие своему народу, отметив, что также "чувствует ответственность перед своими еврейскими друзьями".

Как уже рассказывал Лайф, 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль ракетами и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", после чего власти Израиля заявили о переходе в состояние войны. В результате боестолкновений обе стороны несут серьёзные потери: количество жертв в Палестине и Израиле превышает две тысячи человек. В числе погибших есть и россияне, например уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, служивший в израильской армии.

Николь Вербер
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