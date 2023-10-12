Джастин Бибер "поддержал" Израиль кадрами из разбомблённой Газы

Известный во всём мире канадский певец Джастин Бибер в своих соцсетях выступил в поддержку Израиля, однако есть одно но — он сопроводил публикацию фотографией сектора Газа, разбомблённого в результате авиаударов со стороны ЦАХАЛ.

Джастин Бибер опубликовал кадры разбомблённой Газы с подписью: "Молюсь за Израиль". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / justinbieber

Кумир миллионов разместил сторис со словами "Молюсь за Израиль", после чего пользователи под его постами начали оставлять палестинские флаги. Через какое-то время он понял свою оплошность, удалил публикацию и выложил новую — подпись про молитву за Израиль на зелёном фоне.