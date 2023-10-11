Супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид прервала молчание и впервые высказалась в соцсетях по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке. Девушка призналась, что осуждает кровопролитные атаки, из-за которых погибают люди. Она выразила сочувствие своему народу, также отметив, что "чувствует ответственность перед своими еврейскими друзьями".

"Мои мысли со всеми, кого затронула эта неоправданная трагедия. Каждый день конфликт уносит невинные жизни, среди которых много детей. Я сочувствую палестинской борьбе за жизнь в условиях оккупации. Я также чувствую ответственность перед своими еврейскими друзьями. У меня надежды и мечты для палестинцев, но они не подразумевают вред в отношении евреев", — подчеркнула Хадид, добавив, что террор против невинных людей не несёт никакой пользы движению "Свободная Палестина".

Джиджи добавила, что поддержка Палестины не равна антисемитизму. К слову, её сестра Белла Хадид, которая является ярым противником Израиля, до сих пор молчит.

Зато на высказывания Джиджи уже обрушились с критикой пользователи Сети. В частности, те, кто поддерживает Израиль, пишут: "Интересно, включает ли ваша поддержка убийства и похищения женщин и детей". К хейту сестёр Хадид подключились и защитники палестинского народа: "Вы должны говорить о том, что происходит в секторе Газа".