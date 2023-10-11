Палестинская модель Джиджи Хадид высказалась о конфликте на Ближнем Востоке и нарвалась на критику
Джиджи Хадид осудила терроризирование невинных людей после атаки ХАМАС на Израиль
Супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид прервала молчание и впервые высказалась в соцсетях по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке. Девушка призналась, что осуждает кровопролитные атаки, из-за которых погибают люди. Она выразила сочувствие своему народу, также отметив, что "чувствует ответственность перед своими еврейскими друзьями".
"Мои мысли со всеми, кого затронула эта неоправданная трагедия. Каждый день конфликт уносит невинные жизни, среди которых много детей. Я сочувствую палестинской борьбе за жизнь в условиях оккупации. Я также чувствую ответственность перед своими еврейскими друзьями. У меня надежды и мечты для палестинцев, но они не подразумевают вред в отношении евреев", — подчеркнула Хадид, добавив, что террор против невинных людей не несёт никакой пользы движению "Свободная Палестина".
Джиджи добавила, что поддержка Палестины не равна антисемитизму. К слову, её сестра Белла Хадид, которая является ярым противником Израиля, до сих пор молчит.
Зато на высказывания Джиджи уже обрушились с критикой пользователи Сети. В частности, те, кто поддерживает Израиль, пишут: "Интересно, включает ли ваша поддержка убийства и похищения женщин и детей". К хейту сестёр Хадид подключились и защитники палестинского народа: "Вы должны говорить о том, что происходит в секторе Газа".
Пока не ясно, разорвут ли отношения с сёстрами Хадид рекламодатели, как это сделали с 30-летней американской порноактрисой ливанского происхождения Мией Халифой. Девушка высказалась о конфликте на Ближнем Востоке, поддержав Палестину. Эротический журнал для мужчин Playboy разорвал с ней все отношения, удалив её контент и канал с платформы.
Напомним, Израиль подвергся атакам радикальной группировки ХАМАС 7 октября. Палестинцы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери: по последним данным, в результате боевых действий погибли более 1,2 тысячи израильтян и 900 палестинцев. В числе погибших есть и россияне.
Getty Images / Rocco Spaziani / Archivio Spaziani / Mondadori Portfolio