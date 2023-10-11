Илон Маск ответил на угрозы ЕК из-за "дезинформации" о ситуации в Израиле

Миллиардер Илон Маск отреагировал на сообщение Еврокомиссии по поводу фейков о палестино-израильском конфликте. Стоит отметить, что глава Space X опубликовал свой ответ под постом его автора, еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона в социальной сети Х.

"Наша политика такова, что всё является открытым источником и прозрачно, подход, который, насколько мне известно, ЕС поддерживает. Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь в X, чтобы общественность могла их увидеть", — написал бизнесмен.

По словам американца, общественность сама должна решить, в чём именно заключается эта дезинформация, и сделать соответствующие выводы. В завершение Маск добавил по-французски "большое спасибо".

Напомним, что ранее ЕК предупредила Маска о публикациях в принадлежащей ему соцсети X "нелегального контента" о палестино-израильском конфликте. В письме от имени еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона звучали призыв в адрес миллиардера связаться с правоохранительными органами в течение 24 часов и угрозы санкций.