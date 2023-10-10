Регион

Уведомления отключены

10 октября, 07:39

Соцсеть X начала блокировать новые аккаунты, связанные с ХАМАС

Соцсеть X удалила ряд связанных с ХАМАС аккаунтов

Социальная сеть X (Twitter) из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке удалила несколько новых аккаунтов, связанных с радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщили сотрудники службы безопасности платформы.

Представители соцсети добавили, что в рамках стратегии социальной платформы по борьбе с жестокостью и разжиганием вражды они удалили ещё и тысячи постов, которые содержат шокирующие изображения, агрессивные высказывания и проявления ненависти.

Кроме того, соцсеть X ведёт активную борьбу с антисемитскими заявлениями и удаляет сотни учётных записей из-за попыток манипулировать трендами.

В ХАМАС заявили, что среди пленных есть россияне

В ХАМАС заявили, что среди пленных есть россияне

Напомним, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. Группировка ХАМАС объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Число жертв конфликта в Израиле уже превысило 900, в секторе Газа — 700. Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа. Посольство РФ рассматривает возможность организации вывозных рейсов из Израиля.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • хамас
  • Палестина
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров