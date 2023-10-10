Соцсеть X начала блокировать новые аккаунты, связанные с ХАМАС

Социальная сеть X (Twitter) из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке удалила несколько новых аккаунтов, связанных с радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщили сотрудники службы безопасности платформы.

Представители соцсети добавили, что в рамках стратегии социальной платформы по борьбе с жестокостью и разжиганием вражды они удалили ещё и тысячи постов, которые содержат шокирующие изображения, агрессивные высказывания и проявления ненависти.