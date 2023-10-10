Соцсеть X начала блокировать новые аккаунты, связанные с ХАМАС
Соцсеть X удалила ряд связанных с ХАМАС аккаунтов
Социальная сеть X (Twitter) из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке удалила несколько новых аккаунтов, связанных с радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщили сотрудники службы безопасности платформы.
Представители соцсети добавили, что в рамках стратегии социальной платформы по борьбе с жестокостью и разжиганием вражды они удалили ещё и тысячи постов, которые содержат шокирующие изображения, агрессивные высказывания и проявления ненависти.
Кроме того, соцсеть X ведёт активную борьбу с антисемитскими заявлениями и удаляет сотни учётных записей из-за попыток манипулировать трендами.
Напомним, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. Группировка ХАМАС объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Число жертв конфликта в Израиле уже превысило 900, в секторе Газа — 700. Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа. Посольство РФ рассматривает возможность организации вывозных рейсов из Израиля.
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