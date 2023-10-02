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2 октября, 07:30

Маск одним мемом затроллил вечно клянчащего деньги у США Зеленского

Илон Маск опубликовал мем с Зеленским, постоянно просящим деньги для Украины

<p>Обложка © ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN, © AP / Sean Kilpatrick</p>

Обложка © ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN, © AP / Sean Kilpatrick

Американский миллиардер Илон Маск высмеял Владимира Зеленского, выпрашивающего деньги для Украины. Мем размещён в X (бывший Twitter) и уже набрал более 20 тысяч просмотров.

Мем о Зеленском, который выпрашивает помощь у США. Фото © Twitter / Elon Mask

Мем о Зеленском, который выпрашивает помощь у США. Фото © Twitter / Elon Mask

"Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиард долларов помощи", — написал Маск.

На снимке Зеленский с натужным лицом напряжённо и умоляюще смотрит, явно готовый ко всему ради очередного денежного транша от Вашингтона. Пользователи разделились во мнениях. Кто-то счёл мем оскорблением украинского политика и заподозрил Маска в "диверсии", а кто-то поддержал, предложив напрямую задать вопрос Белому дому, почему деньги американских налогоплательщиков утекают в Киев.

"Очередная авантюра": Зеленский согласовал с Западом план нового наступления в октябре

"Очередная авантюра": Зеленский согласовал с Западом план нового наступления в октябре

Напомним, Джо Байден допускал возможность приостановки деятельности федерального правительства из-за неутверждения бюджета. Он признался, что не знает, как избежать шатдауна. Вчера Сенат США принял проект временного бюджета на 45-дневный срок вслед за Палатой представителей. Документ не упоминает поддержку Украины. Как позднее отметил Кевин Маккарти, защита американских границ важнее помощи Незалежной. В Раде запаниковали из-за проекта финансирования США без помощи Украине.

Татьяна Миссуми
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