Маск одним мемом затроллил вечно клянчащего деньги у США Зеленского

Американский миллиардер Илон Маск высмеял Владимира Зеленского, выпрашивающего деньги для Украины. Мем размещён в X (бывший Twitter) и уже набрал более 20 тысяч просмотров.

Мем о Зеленском, который выпрашивает помощь у США. Фото © Twitter / Elon Mask

"Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиард долларов помощи", — написал Маск.