Маск одним мемом затроллил вечно клянчащего деньги у США Зеленского
Илон Маск опубликовал мем с Зеленским, постоянно просящим деньги для Украины
Обложка © ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN, © AP / Sean Kilpatrick
Американский миллиардер Илон Маск высмеял Владимира Зеленского, выпрашивающего деньги для Украины. Мем размещён в X (бывший Twitter) и уже набрал более 20 тысяч просмотров.
Мем о Зеленском, который выпрашивает помощь у США. Фото © Twitter / Elon Mask
"Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиард долларов помощи", — написал Маск.
На снимке Зеленский с натужным лицом напряжённо и умоляюще смотрит, явно готовый ко всему ради очередного денежного транша от Вашингтона. Пользователи разделились во мнениях. Кто-то счёл мем оскорблением украинского политика и заподозрил Маска в "диверсии", а кто-то поддержал, предложив напрямую задать вопрос Белому дому, почему деньги американских налогоплательщиков утекают в Киев.
Напомним, Джо Байден допускал возможность приостановки деятельности федерального правительства из-за неутверждения бюджета. Он признался, что не знает, как избежать шатдауна. Вчера Сенат США принял проект временного бюджета на 45-дневный срок вслед за Палатой представителей. Документ не упоминает поддержку Украины. Как позднее отметил Кевин Маккарти, защита американских границ важнее помощи Незалежной. В Раде запаниковали из-за проекта финансирования США без помощи Украине.