Playboy разорвал отношения с порноактрисой Халифой из-за поддержки Палестины

Эротический журнал для мужчин Playboy разорвал отношения с 30-летней американской порноактрисой ливанского происхождения Мией Халифой из-за того, что она поддержала Палестину в конфликте с Израилем. Весь контент и её канал удалили с платформы.

"Если вы посмотрите на ситуацию в Палестине и не встанете на сторону палестинцев, то вы окажетесь на неправильной стороне апартеида, и история покажет это со временем", — написала Халифа в соцсети X (ранее Twitter) 7 октября.

Порнозвезда также назвала ХАМАС "борцами за свободу". В ответ Playboy разослал издателям письма, в которых сообщил о прекращении сотрудничества с порноактрисой. Там отметили, что Халифа сделала отвратительные и предосудительные комментарии, "прославляя нападения ХАМАС на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей".

Порноактриса Миа Халифа. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miakhalifa

"В Playboy мы поощряем свободу мнений, но у нас есть политика абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти. Мы ожидаем, что Миа поймёт, что её слова и действия имеют последствия", — приводит заявление Playboy Fox News.

Миа Халифа уже достаточно давно выступает против Израиля. В мае 2021 года она выложила пост со словами "моё вино старше вашего "государства" апартеида". А однажды боевики ИГИЛ* объявили охоту на девушку из-за съёмок в порнофильме, где она была в хиджабе. Угрозы поначалу испугали её, однако потом она заявила, что страх сделал её лишь сильнее.

Мие Халифе 30 лет, она родилась в Ливане в семье католиков-маронитов, а затем переехала в США. Порнокарьера девушки продолжалась в 2014–2015 годах, сейчас она занимается активистскими движениями.