В Германии подросток набросился на учителя, защищая палестинский флаг
В Берлине ученик гимназии подрался с учителем из-за флага Палестины
В гимназии Берлина ученик подрался с учителем из-за палестинского флага, который принёс другой школьник. Об этом сообщила полиция города в социальной сети Х. Уточняется, что 14-летний юноша пришёл на школьную площадку, завернувшись во флаг, а преподаватель попросил убрать его. Тогда за школьника заступился 15-летний подросток.
"Разразилась словесная перепалка, в ходе которой 15-летний ученик ударил учителя головой, а учитель был вынужден защищаться ударом ладонью в направлении головы. Затем подросток пнул учителя в живот", — сказано в сообщении.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля. После этого палестинские радикалы движения ХАМАС проникли в страну. Движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны. Число жертв конфликта в Израиле уже превысило 900, в секторе Газа — 700. Армия обороны Израиля заявила, что в ночь на 10 октября авиация нанесла удары по более чем 200 объектам в секторе Газа. МИД РФ работает над вопросом эвакуации россиян из Израиля и Палестины.
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