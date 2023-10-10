В Германии подросток набросился на учителя, защищая палестинский флаг

В гимназии Берлина ученик подрался с учителем из-за палестинского флага, который принёс другой школьник. Об этом сообщила полиция города в социальной сети Х. Уточняется, что 14-летний юноша пришёл на школьную площадку, завернувшись во флаг, а преподаватель попросил убрать его. Тогда за школьника заступился 15-летний подросток.