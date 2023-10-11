Грету Тунберг приговорили к штрафу за неповиновение полиции

В Швеции суд назначил известной экоактивистке Грете Тунберг штраф в размере 206 долларов (чуть более 20,5 тысячи рублей) за неповиновение полиции во время климатической акции, которая прошла в конце июля. Как сообщает телеканал ABC News, тогда борцы за экологию перекрыли дорожное движение и ограничили доступ к нефтяному терминалу в портовом городе Мальмё.

При этом сама Грета виновной себя не признала и заявила, что действовала в чрезвычайной ситуации. По её словам, на события, которые касаются климатического кризиса, якобы должны распространяться чрезвычайные правила Уголовного кодекса. Однако судья отметил, что изменения климата не говорят о том, что действия Тунберг должны остаться безнаказанными.

"На нашей стороне наука, на нашей стороне мораль", — сказала экоактивистка после оглашения приговора.