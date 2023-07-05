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Регион
Опубликовано 5 июля 2023, 22:06

Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции на акции протеста в Швеции

Грета Тунберг. Фото © ТАСС / AP / Lewis Joly

Грета Тунберг. Фото © ТАСС / AP / Lewis Joly

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции на акции протеста, которая проходила в июне в городе Мальмё. Как уточняет Sydsvenskan, правоохранители требовали покинуть место.

По данным СМИ, Тунберг вместе с другими активистами хотели заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё. Как отмечает AFP, 20-летней Тунберг грозит до шести месяцев тюрьмы, но её и соратников, вероятно, приговорят лишь к штрафам. Слушания по делу состоятся в суде Мальмё в конце июля.

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В начале июня Грета Тунберг заявила, что больше не будет проводить школьные забастовки. Тогда же девушка сообщила, что намерена продолжать организовывать протесты, ведь, по её мнению, общество до сих пор движется не в том направлении.

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Никита Осипов
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