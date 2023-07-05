Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции на акции протеста в Швеции

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции на акции протеста, которая проходила в июне в городе Мальмё. Как уточняет Sydsvenskan, правоохранители требовали покинуть место.

По данным СМИ, Тунберг вместе с другими активистами хотели заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё. Как отмечает AFP, 20-летней Тунберг грозит до шести месяцев тюрьмы, но её и соратников, вероятно, приговорят лишь к штрафам. Слушания по делу состоятся в суде Мальмё в конце июля.