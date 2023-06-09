Грета Тунберг заявила, что больше не будет проводить школьные забастовки

Грета Тунберг, знаменитая шведская экологическая активистка, сообщила, что больше не сможет проводить школьные забастовки в связи с тем, что окончила школу. Она опубликовала сообщение на своей странице в Twitter.

"Школьная забастовка, 251-я неделя. Сегодня я выпускаюсь из школы, что означает, что я больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка", — сказано в посте.

При этом Тунберг уточняет, что пятничные забастовки продолжатся, но теперь они не будут называться школьными. Девушка намерена продолжать организовывать протесты, ведь, по её мнению, общество до сих пор движется не в том направлении, относясь к окружающей среде недостаточно бережно.