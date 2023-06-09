Грета Тунберг заявила, что больше не будет проводить школьные забастовки
Грета Тунберг окончила школу и провела последнюю школьную забастовку
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Грета Тунберг, знаменитая шведская экологическая активистка, сообщила, что больше не сможет проводить школьные забастовки в связи с тем, что окончила школу. Она опубликовала сообщение на своей странице в Twitter.
"Школьная забастовка, 251-я неделя. Сегодня я выпускаюсь из школы, что означает, что я больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка", — сказано в посте.
При этом Тунберг уточняет, что пятничные забастовки продолжатся, но теперь они не будут называться школьными. Девушка намерена продолжать организовывать протесты, ведь, по её мнению, общество до сих пор движется не в том направлении, относясь к окружающей среде недостаточно бережно.
Грета прославилась на весь мир в 2018 году, тогда ей было всего 15 лет. Она отказалась от занятий в школе и вышла на забастовку к Парламенту Швеции с протестом против отсутствия достаточных мер борьбы с изменением климата. Так появилось международное движение пятничных забастовок — Fridays For Future. В 2019 году в Британии Грете присвоили премию "Человек года". Помимо этого, активистка неоднократно организовывала митинги в разных странах, где её не раз задерживали.