Группа исследователей из Нидерландов, Брунея, Малайзии, Италии и Франции обнаружила представителя нового вида улиток семейства циклофорид. Этот вид чрезвычайно восприимчив к засухам, предельным значениям температур и исчезновению лесов. Учёные полагают, что этот вид будет тяжело справляться с изменениями климата.

— Назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, мы признаём, что её поколение будет нести ответственность за решение проблем, которых они не создавали. Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь, — заявил EurekAlert учёный Джонатан Лим.