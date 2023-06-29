Зеленский поговорил с Гретой Тунберг о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский и Грета Тунберг. Фото © t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшей в Киев шведской экологической активисткой Гретой Тунберг и обсудил с ней последствия подрыва Каховской ГЭС. Она прибыла в Незалежную в составе международной группы с экс-вице-премьер-министром Швеции Маргот Вальстрем, вице-президентом Европейского парламента Хейди Хауталой и экс-президентом Ирландии Мэри Робинсон.
Фото © Офис Генерального прокурора Украины
Зеленский поговорил с гостями о последствиях разрушения Каховской гидроэлектростанции, а также влиянии боевых действий на экологическую систему Украины в общем. Вальстрем пообещала помощь Киеву в разработке планов восстановления окружающей среды и перехода страны к зелёной экономике.
"Экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны", — рассказали в Офисе Зеленского.
Напомним, что 6 июня в результате обстрела ВСУ оказалась разрушена дамба Каховской ГЭС. Уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. Биофизик Алексей Карнаухов заявлял о том, что из-за прорыва Каховской ГЭС климат рядом с ней может стать более сухим, погибнут животные и растения.