Зеленский поговорил с Гретой Тунберг о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшей в Киев шведской экологической активисткой Гретой Тунберг и обсудил с ней последствия подрыва Каховской ГЭС. Она прибыла в Незалежную в составе международной группы с экс-вице-премьер-министром Швеции Маргот Вальстрем, вице-президентом Европейского парламента Хейди Хауталой и экс-президентом Ирландии Мэри Робинсон.

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Зеленский поговорил с гостями о последствиях разрушения Каховской гидроэлектростанции, а также влиянии боевых действий на экологическую систему Украины в общем. Вальстрем пообещала помощь Киеву в разработке планов восстановления окружающей среды и перехода страны к зелёной экономике.