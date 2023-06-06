"Рукотворная катастрофа": Учёный рассказал, какой удар разрушение Каховской ГЭС нанесёт по природе

Из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) климат рядом с ней может стать более сухим, погибнут животные и растения. Об этом в беседе с Лайфом рассказал ведущий научный сотрудник и биофизик Пущинского федерального научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

"Большая поверхность воды, которая давала дополнительные испарения в атмосферу, смягчала климат. То есть больше осадков, больше влажность — она повышала урожай, то есть это позитивный был момент, эта Каховская ГЭС. Если её не будет, то климат станет более сухим, а это самое очевидное следствие того, что произошло. Но я надеюсь, что её восстановят через какое-то время и всё вернется в нормальное русло", — отметил он.

Учёный назвал взрыв плотины варварством, которое приведёт к затоплению территорий, нарушению экосистемы. По его словам, большое количество речных и озёрных животных окажется на берегу и погибнет. То же самое произойдёт со многими растениями из водохранилища, которые попадут на сушу.

"Кроме того, наводнение неизбежно приведёт к попаданию в речной сток различных загрязнений и тоже нарушит экологию ниже по течению. То есть это такая локальная экологическая катастрофа, абсолютно рукотворная", — указал Карнаухов.