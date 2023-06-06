Эколог предупредил о "химической бомбе" после спуска воды из Каховского водохранилища

Убывающая из Каховского водохранилища вода может оголить опасные вещества, которые десятилетиями копились на дне водоёма. Об этом предупредил доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени Ломоносова Алексей Медведков.

По словам специалиста, на дне водохранилища скопилось много ядовитых веществ, которые в течение почти 70 лет поступали туда вместе со стоковыми водами. В частности, там могут содержаться тяжёлые металлы, нефтепродукты, пестициды, а также радионуклиды. Из-за спуска воды могут пострадать пахотные земли, если на них попадут эти опасные отходы.

"Самое страшное, если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба", — сказал Медведков в беседе с РИА "Новости".