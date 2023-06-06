Ветеран "Альфы" рассказал, может ли подрыв Каховской ГЭС сказаться на СВО

Разрушение украинскими войсками Каховской ГЭС не скажется на ходе российской военной спецоперации, в частности на наступлении российских войск. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Не думаю, что то разрушение, которое принесли нацисты Каховской ГЭС, является критическим. <...> Для военных операций это никакого решающего значения не имеет, если мы начнём наступать. А вот для населения это, конечно, проблема. <...> В данном случае они (ВСУ. — Прим. Лайфа) пытаются повлиять на моральное состояние граждан", — считает Гончаров.