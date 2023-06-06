Ветеран "Альфы" рассказал, может ли подрыв Каховской ГЭС сказаться на СВО
Ветеран "Альфы" Гончаров: Разрушение Каховской ГЭС не скажется на ходе СВО
Разрушение украинскими войсками Каховской ГЭС не скажется на ходе российской военной спецоперации, в частности на наступлении российских войск. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Не думаю, что то разрушение, которое принесли нацисты Каховской ГЭС, является критическим. <...> Для военных операций это никакого решающего значения не имеет, если мы начнём наступать. А вот для населения это, конечно, проблема. <...> В данном случае они (ВСУ. — Прим. Лайфа) пытаются повлиять на моральное состояние граждан", — считает Гончаров.
По его мнению, ремонтировать ГЭС бесполезно, так как постоянные обстрелы не позволят бригадам как-то исправить эту ситуацию. Говоря о затоплении десятков населённых пунктов Херсонской области, Гончаров назвал это серьёзной проблемой, которая "внесёт в экологию большие изменения".
Напомним, Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ночных ударов ВСУ по Херсонской области. В результате неконтролируемого сброса воды станция и ближайшие населённые пункты ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации. В Крыму нет угрозы подтопления из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции.
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