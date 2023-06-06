Три населённых пункта полностью затопило из-за разрушения Каховской ГЭС
Мэр Новой Каховки Леонтьев: Из-за разрушения Каховской ГЭС затоплены три села
В Новокаховском городском округе после украинской диверсии на местной ГЭС полностью затопило три населённых пункта. Об этом сообщил в эфире Первого канала мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Масштабы разрушений он назвал катастрофическими. Число эвакуированных жителей прибрежных территорий приближается уже к тысяче человек.
"На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населённых пункта. Разрушения масштабные, в том числе инфраструктуры", — добавил Леонтьев.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация местных. МЧС начало рассылать предупреждения жителям трёх районов Херсонской области об угрозе затопления: СМС приходят в Новокаховский округ, Алёшковский и Голопристанский районы. При этом украинские военные продолжают обстреливать город.
ТАСС / Алексей Коновалов