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Опубликовано 6 июня 2023, 12:19
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Три населённых пункта полностью затопило из-за разрушения Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев: Из-за разрушения Каховской ГЭС затоплены три села

В Новокаховском городском округе после украинской диверсии на местной ГЭС полностью затопило три населённых пункта. Об этом сообщил в эфире Первого канала мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Масштабы разрушений он назвал катастрофическими. Число эвакуированных жителей прибрежных территорий приближается уже к тысяче человек.

"На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населённых пункта. Разрушения масштабные, в том числе инфраструктуры", добавил Леонтьев.

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Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация местных. МЧС начало рассылать предупреждения жителям трёх районов Херсонской области об угрозе затопления: СМС приходят в Новокаховский округ, Алёшковский и Голопристанский районы. При этом украинские военные продолжают обстреливать город.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Марина Калегина
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