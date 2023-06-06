Три населённых пункта полностью затопило из-за разрушения Каховской ГЭС

В Новокаховском городском округе после украинской диверсии на местной ГЭС полностью затопило три населённых пункта. Об этом сообщил в эфире Первого канала мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Масштабы разрушений он назвал катастрофическими. Число эвакуированных жителей прибрежных территорий приближается уже к тысяче человек.